Foto: Divulgacao André Valadão e Lagoinha Global doam R$ 1 milhão às vítimas do RS





Centenas de famílias estão sendo assistidas neste momento pela Lagoinha Global no Rio Grande do Sul . Com 25 igrejas plantadas no estado, a Lagoinha tem atuado desde o início das enchentes nas mais diversas frentes de apoio aos atingidos.

Com barcos e centenas de voluntários , a igreja enviou esforços para resgatar as vítimas que estavam ilhadas e continua em busca de pessoas em áreas isoladas. Além disso, apesar de cerca de oito igrejas terem sido afetadas pelas enchentes , as outras igrejas do estado abriram as portas para se tornarem abrigo dos desalojados.





Com centenas de voluntários atuando, a Lagoinha tem fornecido milhares de marmitas, itens de higiene, engradados de água e material de limpeza .

A igreja também está auxiliando na faxina e retirada de destroços das ruas .

O cantor e pastor André Valadão mobilizou as mais de 600 igrejas em todo o mundo . Cerca de R$ 1 milhão foram arrecadados pela Lagoinha para o fundo emergencial criado para o suporte ao Rio Grande do Sul . Centenas das igrejas ao redor do globo têm criado postos de arrecadação.

Com aviões e caminhões , a Lagoinha tem enviado diariamente recursos diretos aos atingidos no sul.