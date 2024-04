Foto: Divulgacao Sneakerhead: conheça o hobby praticado por Leo Avent e Naldo Benny





Empresário e influenciador de sucesso, Leo Avent se tornou um verdadeiro sneakerhead depois que se viu colecionando, além de carros e relógios, também os tênis .

Com mais de 500 mil seguidores no Instagram , o criador de conteúdo divide diariamente detalhes de sua vida profissonal e pessoal, mas também não deixa de mostrar seus calçados super estilosos do momento.





Para os colecionadores, a sua principal motivação de ser um sneakerhead , como Leo Avent e o cantor Naldo Benny , é o investimento .

“Embora a maioria dos tênis sejam originalmente criados e usados para desempenho atlético, alguns sneakerheads como eu raramente usam seus tênis. E se uso, trato com o maior cuidado para garantir que o valor não diminua”, explica Leo Avent .

Os tênis podem ter a ver com estilo, história e até comunidade. Um novo estudo revela que, para os sneakerheads, eles são uma faceta importante das suas identidades, especialmente para os homens afro-americanos que cresceram

nas décadas de 1970 e 1980 cobiçando os mais popularizados por estrelas do hip-hop e lendas do basquetebol .

Foto: Divulgacao O cantor Naldo Benny, considerado um 'sneakerhead'





“Quando Michael Jordan lançou seus tênis, porque ele era uma figura fundamental e seu desempenho era como nenhum outro, as pessoas queriam ser como Mike e queriam usar seus calçados”, explica Leo Avent .

Por fim, Avent reforça que, quando novas tendências de tênis são lançadas, comprar não se trata de não conseguir controlar seus hábitos de consumo, mas algo muito maior que isso. A nostalgia, juntamente com as qualidades competitivas

e viciantes do colecionismo, também são fatores importantes.

“Quando você se aprofunda nesse universo de sneakerheads, é mais profundo do que isso. Tem a ver com identidade e nostalgia” , completa.