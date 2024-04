Foto: Divulgação / Vinicius Rocha Luccas Carlos estreia temporada do Deezer Sessions 2024 e lança faixa exclusiva





A plataforma de streaming Deezer anuncia com exclusividade nesta coluna a nova temporada de Deezer Sessions 2024 , com o lançamento de uma faixa inédita gravada pelo rapper Luccas Carlos .

O artista, dono de sucessos como Músicas de amor nunca mais, Flashbacks e Detalhes , além de compositor de grandes hits , como Intere$$eira e Mulher do Ano XD , de Luísa Sonza e Sem Filtro , de IZA , é conhecido por sua versatilidade vocal e habilidade em transitar entre diferentes gêneros, especialmente R&B, rap e hip hop .





Sua música se destaca por mesclar melodias suaves de R&B com letras que frequentemente abordam temas românticos, introspectivos e do cotidiano, criando uma forte conexão emocional com seu público.

A faixa de nome Djavan , destaque do álbum Dois , foi gravada em uma versão acústica exclusiva com feat de Maui , co-autor da composição, nesta quarta-feira (3) e estará disponível a partir desta quinta-feira (4), na Deezer e em vídeo, no canal oficial da plataforma no YouTube .

O single Djavan faz parte do projeto Deezer Sessions Verão , um evento realizado em dois finais de semana entre o fim de fevereiro e início de março de 2024 no Rio de Janeiro , que reuniu cerca de 1.000 pessoas entre fãs, influenciadores e profissionais da indústria musical .

O Deezer Sessions Verão , que teve sua primeira edição em 2023, é mais uma iniciativa da marca para conectar Superfãs – os usuários mais engajados da plataforma – aos seus artistas favoritos por meio de experiências únicas, como a presença em pocket shows , entre outros benefícios.