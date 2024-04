Foto: Reprodução Pagamentos de direitos autorais batem recorde no Brasil, revela Ecad





O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) distribuiu R$ 1,3 bilhão em direitos autorais no ano passado para mais de 323 mil compositores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos .

A quantia significa um recorde para a gestão coletiva da música no Brasil e uma marca para os 47 anos de história do Ecad . Esse foi o maior valor em direitos autorais de execução pública já destinado a compositores e artistas brasileiros e estrangeiros , que tiveram suas músicas tocadas no país.





O montante distribuído apresentou um crescimento de mais de 12% em relação ao ano de 2022 .

“Tivemos o “boom” de shows, o avanço no digital, o desenvolvimento de nossa jornada tecnológica e a presença cada vez maior da Inteligência Artificial no mercado da música. Acredito que 2024 ainda será um ano de batalhas no digital, pois novas plataformas chegam a cada dia no país e as negociações para o pagamento dos direitos autorais não são fáceis" , analisa Isabel Amorim , superintendente executiva do Ecad , que faz um balanço de 2023 e uma estimativa para 2024.

"O mercado de shows deve seguir com um grande volume de eventos e temos que manter nossas campanhas de conscientização, além de reforçar o entendimento sobre o licenciamento de shows e o envio dos roteiros musicais por parte dos organizadores. Será muito importante que o Ecad mantenha a postura de dialogar com o mercado sobre a importância dos direitos autorais que vai remunerar os compositores e artistas” , observa a executiva.



O segmento que apresentou a maior expansão em 2023 foi o de shows : o Brasil teve um "boom" de eventos, com turnês internacionais como Paul McCartney, Taylor Swift e The Killers e festivais como o The Town , o que impulsionou e levou o segmento ao crescimento de 128% nos valores destinados à classe artística, em comparação a 2022.

No ano passado, o Ecad licenciou mais de 62 mil shows e eventos em todo o país.

Streaming em crescimento

Outro segmento em evidência na distribuição de direitos autorais em 2023 foi o de streaming , que engloba áudio e vídeo .

O streaming de áudio teve um crescimento de 57,85% e o de vídeo teve 23,16% em comparação a 2022 .

O segmento de Música ao Vivo também teve uma boa expansão, com mais de 57% de aumento em comparação ao ano anterior.

Na contramão desses resultados, ficaram os segmentos de TV (Aberta e Fechada) e Cinema , que empataram no percentual de queda correspondente a 24% .