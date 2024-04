Foto: Reprodução / Instagram / @indiewire Dua Lipa se encontra como Pedro Almodóvar em Madri





A estrela britânica Dua Lipa foi clicada ao lado do icônico diretor Pedro Almodóvar , juntamente com as atrizes Tilda Swinton e Julianne Moore durant eum encontro em Madri , na Espanha .

Sem dar nenhum detalhe sobre o motivo da reunião, Agustín Almódova r, irmão de Pedro , fez questão de compartilhar o momento em suas redes sociais.





Swinton e Moore estão trabalhando no set de filmagens do novo filme The Room

Next Door , o qual Almodóvar assina a direção. Esta é a sua primeira produção em

língua inglesa .

Naturalmente, os fãs de Dua Lipa já criaram enormes expectativas quanto à presença da hitmaker de New Rules na produção cinematográfica.

The Room Next Door conta a história de "uma mãe muito imperfeita e sua filha ressentida, que vivem vidas separadas por causa de um profundo mal-entendido” , como revelou Pedro Almodóvar à revista Variety no inicio de 2024.

“A história fala da crueldade ilimitada das guerras, a realidade, a morte, e como a amizade e o prazer sexual podem ser os melhores aliados para lidar com o terror. Também fala sobre o prazer de acordar com os pássaros trazendo um novo dia em uma casa construída em uma reserva natural na Nova Inglaterra” , complementou o diretor.