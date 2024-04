Foto: Divulgacao School Of Rock realiza celebração história sobre Cazuza no Rio





No coração do Rio de Janeiro , um evento singular marcou o aniversário de 66 anos de uma das maiores lendas da música brasileira, Cazuza (1958-1990). Em uma homenagem tocante, o Parque Bondinho Pão de Açúcar foi palco de uma celebração que uniu música, história e emoção em proporções notáveis.

A ocasião não só comemorou a vida e obra de Cazuza, mas também celebrou os 111 anos de um dos mais icônicos pontos turísticos do Brasil, o Bondinho Pão de Açúcar .





111 Músicos, uma voz

Imagine a sinergia de 111 músicos de diferentes partes do Brasil reunidos em um dos cenários mais deslumbrantes do mundo. Guitarristas, baixistas, tecladistas, bateristas e vocalistas, juntos, formaram uma orquestra diversificada em idade e origem, mas unida pelo amor à música e ao legado de Cazuza . Esses talentosos artistas, todos alunos da School of Rock , maior rede de escolas de música do mundo, apresentaram uma versão arrebatadora de "Exagerado", um dos grandes hits do homenageado.

A presença de Lucinha Araújo

O evento ganhou um significado ainda mais especial com a presença de Lucinha Araújo , mãe de Cazuza . Sua participação no vídeoclipe da homenagem é um testemunho poderoso do amor incondicional e da preservação da memória de Cazuza: "Enquanto eu viver, eu vou gritar o nome dele e fazer com que todo mundo conheça a obra" , afirmou Lucinha , emocionando todos os presentes.

Uma parceria de sucesso

A realização deste evento foi possível graças à colaboração entre o Parque Bondinho Pão de Açúcar , a School of Rock e a agência Out of the Mug . Essa parceria não só proporcionou um espetáculo inesquecível, mas também reforçou a mensagem de que a música tem o poder de unir pessoas, promovendo felicidade, socialização, autoestima, bem-estar e saúde mental .

"É emocionante ver um clássico que transcende gerações sendo tocado por pessoas de todas as idades" , disse Fernando Quesada , diretor da School of Rock , destacando a importância da iniciativa.

Gustavo Maciel , gerente geral do Parque Bondinho também comentou sobre o evento: “Receber essa grande celebração no Parque Bondinho nos enche de orgulho e boas lembranças, pois o Morro da Urca recebeu o primeiro show solo de Cazuza, após a saída do cantor do Barão Vermelho. Seguiremos fazendo com que o Parque seja palco de momentos inesquecíveis, que inspiram felicidade em todos que visitam o ponto turístico mais lindo mundo”.

“É de grande importância para o cenário cultural nacional, todo o legado musical do Cazuza para as novas gerações” , afirmou Monica Bertin , sócia da agência Out of the Mug, de forma irrefutável.

Disponível para o mundo

A celebração de Cazuza e dos 111 anos do Bondinho Pão de Açúcar transcende fronteiras, alcançando corações e mentes ao redor do mundo através da magia da música e da internet. Este evento prova, mais uma vez, que a música é uma linguagem universal, capaz de homenagear ícones, celebrar histórias e unir gerações. No aniversário de 66 anos de Cazuza , o Parque Bondinho Pão de Açúcar foi mais do que um cenário; foi um testemunho vivo da força e da beleza que a música possui em conectar o passado, o presente e o futuro.

O vídeoclipe da homenagem está disponível no canal da School of Rock no YouTube .

