Foto: Reprodução / Instagram / @taylorswift Taylor Swift entra para a lista de bilionários da Forbes





A popstar Taylor Swift entrou pela primeira vez para a seleta lista anual de bilionários da Forbes nesta terça-feira (2) com uma fortuna estimada em US$ 1,1 bilhão (algo em torno de R$ 5,5 bilhões no câmbio atual).

A artista de 34 anos fez história ao se tornar a primeira musicista a alcançar o status de bilionária com base apenas em sua música e suas performances ao vivo em turnês.





“Em outubro de 2023, Taylor Swift realizou um feito que nenhum outro músico havia conseguido antes: ela se tornou bilionária estritamente com os ganhos de suas músicas e performances” , escreveu a Forbes na publicação.

Um dos fatores para que Swift alcançasse esse status financeiro foi o sucesso da The Eras Tour que quebrou o recorde de vendas de ingressos em cinco continentes, arrecadando mais de US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões) de acordo com os relatórios da Pollstar .

A Forbes estima que a hitmaker de Cruel Summer e Shake It Off faturou US$ 500 milhões em royalties e turnês e mais US$ 500 milhões com o seu catálogo musical , além de outros US$ 125 milhões com imóveis .

Em outubro de 2023, Taylor Swift lançou o filme-concerto The Eras Tour, com imagens inéditas de sua mais bem sucedida série de shows e arrecadou cerca de US$ 250 milhões , se tornando o filme do gênero com a maior bilheteria de todos os tempos .