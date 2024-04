Foto: Reprodução Álbum de Gonzaguinha lançado em 1973 ganha edição em vinil azul claro





Quando Gonzaguinha (1945-1991) lançou o álbum Luiz Gonzaga Jr. em 1973 pela EMI Odeon , os incisivos versos de uma das faixas já eram conhecidos pelo público. Gravado em um compacto no ano anterior, o samba Comportamento Geral ganhou notoriedade ao ser taxado de subversivo em um programa de TV.

Como resultado, o compacto vendeu o bastante para que Gonzaguinha finalmente gravasse seu primeiro LP, com 10 faixas .





Agora, a Universal Music está relançando esta pérola em uma versão exclusiva em vinil azul claro no site da Umusic Store pelo valor de R$ 170,91 . As informações são do site especializado no formato, Vinews .



Luiz Gonzaga Jr. é um dos trabalhos mais emblemáticos de Gonzaguinha e é frequentemente destacado pela sua qualidade poética e musical, refletindo o compromisso do cantor com a crítica social e a expressão da realidade brasileira através de sua arte, sendo considerado uma obra importante na discografia de Gonzaguinha e na MPB , marcando a época com suas letras engajadas e melodias

marcantes.

Foto: Universal Music / EMI Odeon Álbum de Gonzaguinha lançado em 1973 ganha edição em vinil azul claro





O álbum se destaca pelos clássicos Comportamento Geral e Página 13 .

Confira o conteúdo completo do álbum Luiz Gonzaga Jr. em vinil:

Lado A



1. Sempre Em Teu Coração (Luiz Gonzaga Jr.)

2. Minha Amada Doidivana (Luiz Gonzaga Jr.)

3. Página 13 (Luiz Gonzaga Jr.)

4. Romântico Do Caribe (Luiz Gonzaga Jr.)

5. Sim Quero Ver (Luiz Gonzaga Jr.)

Lado B

1. A Felicidade Bate à Sua Porta (Luiz Gonzaga Jr.)

2. Palavras (Luiz Gonzaga Jr.)

3. Moleque (Luiz Gonzaga Jr.)

4. Comportamento Geral (Luiz Gonzaga Jr.)

5. Insônia (Luiz Gonzaga Jr.)