Foto: Universal Music ABBA levará show de avatares 'Voyage' para Las Vegas





O lendário grupo sueco ABBA , um dos maiores nomes da música pop em todos os tempos, está prestes a fechar um acordo multi-milionário para levar o show ABBA Voyage para Las Vegas (EUA).

A imprensa internacional reporta que os representes legais do ABBA estão trabalhando com o Resorts World para que a estrutura do ABBA Voyage , hoje sediada em Londres , seja construída sob medida na Cidade das Apostas .





"O ABBA está secretamente em negociações há algum tempo para conseguir um acordo em Las Vegas" , disse uma fonte ligada ao jornal Daily Star .

"A música do ABBA é muito apreciada nos EUA" , continuou a fonte. "E o ponto de venda único dos avatares faz com que seja mais do que um show do ABBA, já que o espetacular é algo que pode impressionar o público."

Nâo é a primeira vez em que se fala de um show dos avatares do ABBA em Las Vegas : casas como MGM Resorts, Caesars Palace e o já citado Resorts World travaram uma batalha para sediar o show digital do grupo formado por Benny Andersson, Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus e Anni-Frid Lyngstad .

Tudo indica que o Resorts World ganhou essa batalha, que pode render até 1 bilhão de libras (cerca de R$ 6,3 bilhões no câmbio atual) ao ABBA .

“Os planos no momento estão centrados em uma estreia sugerida para 2024, que coincidiria com o 50º aniversário de sua vitória no (festival) Eurovision e o lançamento do (single) Waterloo” , concluiu a fonte do Daily Star .