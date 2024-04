Foto: Divulgacao Vinil supera CD em vendas nos EUA pelo segundo ano consecutivo





De acordo com relatórios da RIAA - Recording Industry Association of America , as vendas de discos de vinil em 2023 alcançaram a marca de 43 milhões de cópias , ultrapassando as 6 milhões de cópias vendidas dos CD's .

Com isso, o clássico formato para se ouvir música supera os CD's pelo segundo ano

consecutivo , algo que não acontecia desde 1987 .





Também deve se observar que o vinil vem de uma crescente comercial na indústria

musical que ja perdura 17 anos . Isso pode ser atribuido pelo grande interesse do

público jovem em adquirir os discos de seus artistas preferidos.

Estrelas do mundo pop no século XXI como Taylor Swift e Olivia Rodrigo têm lançado seus últimos álbuns em vinil, impulsionando a venda do formato nos EUA e no resto do mundo, promovendo recordes comerciais globalmente.

Para se ter uma ideia, o vinil gerou US$ 1,4 bilhão em receitas no ano de 2023 , superando os US$ 537 milhões de vendas dos CD's . Contudo, o streaming ainda é o principal ator do atual cenário da indústria fonográfica, gerando US$ 14,4 bilhões no último ano.