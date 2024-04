Foto: Divulgação / UCI Pearl Jam: experiência 'Dark Matter in The Dark' chega aos cinemas brasileiros





Após uma pausa de quatro anos, a banda Pearl Jam está de volta com o álbum Dark Matter e para deixar o retorno ainda mais especial, o grupo liderado por Eddie Vedder leva aos cinemas a experiência imersiva Dark Matter in The Dark , exclusivamente no dia 16 de abril nos cinemas da rede UCI , antes do lançamento oficial, no dia 19.

Na ocasião, os fãs serão os primeiros a ouvir o novo disco do grupo duas vezes .







A primeira será na sala escura, apenas com a música tocando, e depois, experimentando o álbum com visuais na tela durante a reprodução. Os ingressos já estão disponíveis para venda no site oficial da rede .

Dark Matter in The Dark estará disponível no Brasil através dos cinemas UCI Anália Franco (São Paulo), UCI Jardim Sul (São Paulo), UCI Plaza Sul (São Paulo), UCI

NewYorkCityCenter (Rio de Janeiro), UCI Palladium (Curitiba), UCI Kinoplex Shopping Recife e UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza .