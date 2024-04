Foto: Universal Music / Republic Records Taylor Swift: 'Speak Now' ganha versão em vinil triplo de cor violeta





Chega ao Brasil, uma edição exclusiva e limitada do álbum Speak Now (Taylor's Version) da popstar Taylor Swift em vinil triplo de cor violeta que já está disponível na Umusic Store , braço de e-commerce da Universal Music , pelo valor de R$ 499,90 . As informações são do Vinews .



O produto inclui seis músicas inéditas do The Vault com uma embalagem de álbum colecionável e artes exclusivas das capas frontal e traseira , além de letras e fotos inéditas .





Speak Now (Taylor’s Version) é uma regravação do terceiro álbum de estúdio de Taylor Swift , originalmente lançado em 2010. Esta versão foi lançada em 7 de julho de 2023 pela Universal Music , via Republic Records , e inclui todas as 22 canções escritas pela artista.

Swift e Christopher Rowe produziram a maior parte do álbum, com contribuições adicionais de Aaron Dessner e Jack Antonoff . Em Speak Now , suas canções são influenciadas pelo rock e pop punk , mesclando o som country da artista com estilos emo, pop rock e gothic rock .

As canções de Speak Now se transformam em canais de confissões da cantora, sobre confissões não ditas, documentando as emoções voláteis da adolescência de Swift. A cantora também conta com as participações especais de Fall Out Boy e Hayley Williams .

Resultado do sucesso comercial, o disco estreou com mais de 500 mil cópias em sua semana de lançamento .

Confira o conteúdo completo da edição em vinil de Speak Now de Taylor Swift :

DIsco 1

Lado A

1. Mine (Taylor's Version)

2. Sparks Fly (Taylor's Version)

3. Back to December (Taylor's Version)

4. Speak Now (Taylor's Version)

Lado B

5. Dear John (Taylor's Version)

6. Mean (Taylor's Version)

7. The Story Of Us (Taylor's Version)

8. Never Grow Up (Taylor's Version)

DIsco 2

Lado A

9. Enchanted (Taylor's Version)

10. Better Than Revenge (Taylor's Version)

11. Innocent (Taylor's Version)

12. Haunted (Taylor's Version)

Lado B

13. Last Kiss (Taylor's Version)

14. Long Live (Taylor's Version)

15. Ours (Taylor's Version)

16. Superman (Taylor's Version)

DIsco 3

Lado A

1. Electric Touch (Taylor's Version) (From The Vault) com Fall Out Boy

2. When Emma Falls In Love (Taylor's Version) (From The Vault)

3. I Can See You (Taylor's Version) (From The Vault)

Lado B



4. Castles Crumbling (Taylor's Version) (From The Vault) com Hayley Williams

5. Foolish One (Taylor's Version) (From The Vault)

6. Timeless (Taylor's Version) (From The Vault)