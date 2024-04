Foto: Evolution Music / Reprodução Startup investe na produção de disco de vinil vegetal





Não é de hoje que os discos de vinil têm ganhado cada vez mais espaço na indústria musical do século XXI. No ano passado, este formato clássico conseguiu superar as vendas de outros produtos para consumo de música, como o CD e DVD , mas agora ele parece ganhar mais uma possibilidade de produção no mercado. E uma possibilidade auto sustentável .

De acordo com uma reportagem do site New Atlas , uma startup britânica chamada

Evolution Music está desenvolvendo discos de vinil de origem vegetal . Neste

produto, não há nenhuma relação com plástico ou outro material sintético, como

o PVC .







Esta nova forma de produção de vinil foi batizada de EvoVinyl , que em sua fórmula conta com a cana-de-açúcar . Contudo, o sistema para produzir estes discos é o mesmo utilizado para os que são fabricados com vinil.

Segundo Marc Carey , CEO da Evolution Music , para esta alternativa vegetal, a empresa tem 30% de economia de energia na fábrica e a opção pela matéria-prima vegetal promove metade do tempo para imprimir um disco , se comparado aos processos clássicos.



Foto: Reprodução / Evolution Music Startup investe na produção de disco de vinil vegetal





Quanto a sonoridade do disco de vinil vegetal, a Evolution Music garante que não há nenhuma mudança na qualidade sonora. Com isso, a empresa espera que artistas e gravadoras se interesse pelo novo formato.