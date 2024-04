Foto: Site oficial / Rihanna Rihanna relança seu álbum de estreia em vinil duplo amarelo





De acordo com o site Vinews , especializado em vinil, a popstar Rihanna está relançando seu álbum de estreia Music Of The Sun em uma versão inédita, limitada e exclusiva em vinil duplo amarelo pela Universal Music , via EMI através

da Umusic Store pelo valor de R$ 289,90 .



Music Of The Sun foi lançado originalmente em 12 de agosto de 2005 e introduziu Rihanna à indústria musical e incluiu influências do dancehall e do estilo caribenho nos singles Pon De Replay e If It's Lovin' That You Want , sendo que a primeira alcançou a vice liderança da Billboard Hot 100 , enquanto que a segunda também desfrutou de um bom desempenho nos charts internacionais.





Comercialmente, o disco teve uma excelente pefromance nos EUA, conquistando um Disco de Ouro pela RIAA , estabelecendo as bases para o que viria ser a carreira de Rihanna: um estrondoso sucesso mundial.

Foto: Universal Music / EMI Rihanna relança seu álbum de estreia em vinil duplo amarelo





Confira o conteúdo completo da edição em vinil de Music Of The Sun da cantora Rihanna :



Disco 1

Lado A



1. Pon De Replay

2. Here I Go Again (com J-Status )

3. If It's Lovin' That You Want

Lado B

1. You Don't Love Me (No, No, No) ( com Vybz Kartel )

2. That La, La, La

3. The Last Time

Disco 2

Lado C



1. Willing To Wait

2. Music Of The Sun

3. Let Me

4. Rush (com Kardinal Offishall )

Lado D



1. There's A Thug In My Life (com J-Status )

2. Now I Know

3. Pon De Replay (Remix) (com Elephant Man )