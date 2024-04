Foto: Deezer Música gospel alcança o topo na plataforma Deezer





Na última semana, a música gospel brasileira viveu dias memoráveis na Deezer , uma das maiores plataformas independentes de experiências musicais do mundo.

A playlist Top Hits Gospel alcançou o 1º lugar entre as mais ouvidas, o que demonstra a força e o crescimento do gênero no país.





O feito foi impulsionado por três músicas inéditas que entraram para o TOP 3 do gênero, e que estão entre as 10 mais ouvidas da Deezer .

A saber: Bênçãos Que Não Têm Fim , de Isadora Pompeo , Tu és + Águas Purificadoras, de fhop music e Me Atraiu , de Gabriela Rocha .

O sucesso também se deve à estratégia de CRM da marca , que tem como objetivo impactar os fãs com novidades de lançamentos dos seus artistas favoritos de forma personalizada.

"Os dados recentes revelam um cenário incrivelmente promissor para o gospel, tanto na Deezer, quanto no país como um todo – atualmente, o gênero representa 10% do Top 100 e uma média de 12% do Top 200 na plataforma" , celebra Lincoln Baena , editor de música na Deezer Brasil .

"No dia 25 de março, tivemos 16 músicas no TOP 100 e esse destaque foi simplesmente surreal. Esses números refletem não apenas a popularidade crescente do gênero, mas também a capacidade de conquistar novos públicos" , complementa.

A Deezer também oferece um canal dedicado ao gênero, além de recursos personalizados como playlists temáticas e sugestões de artistas e álbuns , para aprofundar ainda mais a conexão do ouvinte com o vasto universo da música gospel .

Confira as músicas que figuram no TOP 3 do gênero gospel, que estão entre as 10 mais ouvidas na Deezer além de seus dados de audiência:

1. Isadora Pompeo: Bênçãos que não têm fim

No último mês, a música teve picos de crescimento de até 46% em streams. Seus ouvintes estão, em sua maioria, na faixa entre 26 e 35 anos (46%), seguido por 36 a 45 anos (32%), sendo 61% homens e 39% mulheres, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília.

2. fhop : Tu és + Águas Purificadoras (Ao vivo)

Com crescimento de até 376% em streams, no último mês, os ouvintes da música tem, majoritariamente, entre 26 e 35 anos (47%), seguido por 36 a 45 anos (24%), sendo 63% homens e 37% mulheres, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília.

3. Gabriela Rocha: Me atraiu

Em fevereiro, a música teve picos de crescimento de até 67% em streams. Seus ouvintes possuem, em sua maioria, entre 26 e 35 anos (46%), seguido por 36 a 45 anos (30%), sendo 67% homens e 33% mulheres, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília.