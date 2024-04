Foto: Divulgacao De volta ao Brasil, Lulu Santos apresenta 'Barítono' no Rio





De volta ao Brasil, depois de estrear nos Estados Unidos , o cantor e compositor Lulu Santos fará uma única apresentação da sua nova turnê Barítono , no dia 13 de abril , no Rio de Janeiro na casa Qualistage . No repertório as canções de maiores sucessos da carreira do artista e recentes lançamentos.

Os ingressos, que custam a partir de R$ 80 , podem ser adquiridos na Ticketmaster .







Lulu Santos estreou em junho a turnê Barítono que celebra seus 70 anos de vida . O nome faz referência à voz masculina intermediária, que fica entre as extensões vocais de baixo.



"Admiti tardiamente várias coisas importantes sobre mim, entre elas o fato de ser um barítono, cantor de tessitura vocal grave" , explica Lulu Santos . "Desde que ‘assumi’ essa condição, como costuma acontecer com essas coisas, facilitou enormemente minha vida e arte. O primeiro passo foi em 2000 quando gravei e lancei o álbum Acústico, ali, por conforto e sabedoria, baixei um tom de boa parte do repertório e funcionou perfeitamente. Agora, 20 anos depois, percebi que se baixasse mais um tom, algumas canções voltaram a ser cantáveis sem sobressaltos ou esforço. Sou Barítono com paixão, gosto dos graves, gosto de como minha voz soa nesta região. É com essa intenção e propósito que chegamos a este espetáculo no qual oferecemos, como de hábito, nosso melhor. Não vejo a hora de lhes apresentá-lo".

E concluiu: "A chave deste entendimento foi ‘Esse brilho em seu olhar’, do álbum ‘O Ritmo do Momento’ que nunca esteve tão confortável e dentro do meu alcance desde que a fiz em 1983".

Lulu Santos tem mais de 40 anos de carreira e é dono de clássicos que nortearam o rock e o pop brasileiro ao longo das décadas, como Tempos Modernos, Um Certo Alguém, Casa (O Eterno Retorno) e Certas Coisas .