Pirata , o terceiro álbum do cantor Jão , um dos grandes nomes do pop brasileiro na atualidade, acaba de ganhar uma versão exclusiva em vinil vermelho pela Universal Music , que já está disponível no site da Umusic Store pelo valor de R$ 199,90 . As informações são do Vinews .



Na concepção deste disco, Jão assina todas as composições e produções e o projeto conta ainda com a participação de Pedro Tófani e dos produtores Zebu e Paul Ralphes .





Pirata foi lançado originalmente em 19 de outubro de 2021 e Jão o descreve como “um álbum sobre recomeços” , explorando temas como amor, sexo, descobertas e despedidas. Este trabalho pavimentou o caminho para o estrelato nacional do artista, que viu canções como Idiota, Meninos e Meninas e Olhos Vermelhos se transformarem em grandes sucessos nas rádios e plataformas digitais, no que resultou na realização de uma bem sucedida turnê do cantor pelo país.

Foto: Universal Music Jão relança álbum 'Pirata' em edição de vinil vermelho





As gravações de Pirata ocorreram entre os anos de 2020 e 2021 no estúdio Toca do Lobo , em São Paulo .

Confira o conteúdo completo de Pirata , do cantor Jão , em vinil:

Lado A



1. Clarão

2. Não Te Amo

3. Idiota

4. Santo

5. Acontece

6. Você Me Perdeu

Lado B

7. Meninos e Meninas

8. Coringa

9. Doce

10. Tempos de Glória

11. Olhos Vermelhos

12. AMOR PIRATA