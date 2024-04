Fotos: Reprodução / Instagram / @beyonce / Divulgação Beyoncé e o clássico do funk brasileiro em 'Spaghetti'





A popstar Beyoncé utililzou um sample de uma das lendas do funk brasileiro, o DJ O Mandrake . A música em questão é Aquecimento das Danadas , sampleada em Spaghetti , faixa do álbum Cowboy Carter da estrela norte-americana.

Aquecimento das Danadas , originalmente lançada pelo DJ O Mandrake e DJ Xaropinho em conjunto com a Furacão 2000 , se tornou um clássico dos bailes funk.





O Mandrake é um ícone do gênero nacional que vem sendo cada vez mais vangloriado no cenário fonográfico mundial por nomes que vão de Diplo a Madonna .

A confirmação de que o sample de Aquecimento das Danadas estaria em uma das faixas do Cowboy Carter aconteceu após o álbum ser lançado oficialmente na Nova Zelândia. O Mandrake é conhecido por uma longa trajetória na construção do que o funk é hoje, nacional e internacionalmente. O DJ colaborou com artistas consagrados do gênero, como Valesca Popozuda e MC Leozinho .



E se as fortes influências de funk levaram os fãs brasileiros de Beyoncé à loucura, o mesmo por ser dito de O Mandrake , que vibrou com a visibilidade que Spaghetti poderá trazer para ao samplear um clássico do gênero.

“A Beyoncé é uma artista que estuda muito a cultura de cada país que ela passa e, com isso, ela acaba se identificando com algumas obras e acaba agregando às suas produções” , diz ele, que atualmente trabalha em parcerias com WC no Beat , Rennan da Penha e DJ DN .

“Como o funk vem se transformando desde os primórdios, hoje pra nós funkeiros é uma vitória ter um sample do funk carioca em uma track da Beyoncé. O funk carioca está em festa” , comemora.