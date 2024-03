Foto: Divulgacao Musical "Hairspray" em São Paulo tem vendas de ingressos abertas





Chegou a vez da capital paulista receber o musical Hairspray , produzido e dirigido por Tiago Abravanel . A estreia será dia 5 de setembro , em um dos espaços mais icônicos para a cena de espetáculos musicais em São Paulo , o Teatro Renault . As vendas já estão abertas no site da Tickets For Fun e nas bilheterias do teatro.

O currículo de Tiago Abravanel em musicais é extenso e ele tem uma relação muito especial com o Teatro Renault : foi lá que integrou o elenco de Miss Saigon , em 2007, e onde também viveu recentemente o personagem Vlad , em Anastasia .





“Para mim é uma honra fazer essa estreia em São Paulo e trazer esse espetáculo depois de ter iniciado no Rio de Janeiro. Poder chegar com essa produção no Teatro Renault, onde eu fiz “Miss Saigon”, o meu primeiro grande musical, e depois pude voltar com “Anastácia”, o meu último espetáculo, é especial demais pra mim”, comemora Tiago .

“O Renault é o grande teatro dos musicais, que todos nós produtores sempre sonhamos em um dia estrear. E nem nos nossos maiores sonhos a gente podia imaginar que “Hairspray” aconteceria num espaço tão grandioso e tão especial. A gente está muito feliz, muito honrado e desejando que seja um grande sucesso, porque o espetáculo merece e esse teatro também”, completa.

Hairspray conta a história da jovem estudante Tracy Turnblad que sonha em se apresentar em um programa musical de Baltimore , nos EUA. A narrativa é ambientada nos anos 1960 e, por ser uma garota gorda, sofre certa resistência para estar na televisão. Além de estrear na produção e direção do espetáculo, Tiago viverá a personagem Edna Turnblad , mãe de Tracy Turnblad .

"Estamos entusiasmados em patrocinar este projeto. O musical Hairspray vai além do entretenimento; ele possui um significado cultural e social significativo, celebrando a diversidade e promovendo a inclusão", destaca Camilo Buzzi , diretor comercial e de marketing da Brasilprev , ressaltando também que o apoio a movimentos artísticos sempre foi um pilar fundamental da atuação da companhia,

representando uma forma importante de se comunicar e conectar com novos públicos.

Hairspray

Local: Teatro Renault | Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411 – Bela Vista

Estreia: Dia 05 de setembro | quinta-feira

Temporada

de quinta a domingo

Horários

quintas e sextas | 20h

Sábados e domingos | 15h e 20h

Preços

Plateia Vip | R$175 (meia) e R$350 (inteira)

Plateia Premium | R$290 (inteira)

Plateia Gold | R$260 (inteira)

Plateia Silver | R$260 (inteira)

Camarote Superior | R$175 (meia) R$350 (inteira)

Balcão Vip | R$19,80 (meia) e R$39,60)

Balcão Premium | R$19,80 (meia) e R$39,60)

Vendas

-Sem taxa de conveniência | Bilheteria do Teatro Renault

Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 12h às 20h. Segundas e Feriados – Fechado.

-Com taxa de conveniência | Pela internet: www.ticketsforfun.com.br

Retirada na bilheteria e E-ticket – taxas de conveniência e de entrega