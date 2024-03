Foto: Sony Music / Epic Records A briga de filho e mãe de Michael Jackson pela herança do astro

Katherine e Blanket , mãe e filho respectivamente do astro pop Michael Jackson (1958-2009) entraram na justiça por uma disputa ferrenha sobre a herança do Rei do Pop .

Eles estão procurando impedir que outra metade do catálogo de Jackson seja vendido para uma gravadora .





A situação complicou quando Katherine pretendeu entrar com um novo recurso na justiça e, com isso, utilizar parte da herança do cantor. Mas a partir deste ponto, ela entrou em desentendimento com Blanket, que não quer usar o dinheiro para esse tipo de tratativa .

A gravadora em questão é a Sony Music que chegou a adquirir 50% do catálogo de

Michael Jackson , pelo valor de US$ 600 milhões (cerca de R$ 2,9 bilhões no câmbio atual).

O cantor gravou a maioria de seus álbuns pela empresa, através da Epic Records , incluindo seu maior sucesso comercial, o álbum Thriller de 1982, o disco mais vendido da história da música .



Em termos de aquisição de catálogo, esta foi a maior transação da história da indústria musical.