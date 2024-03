Foto: Reprodução Madonna: produtor já realizou megashow dos Rolling Stones em Copacabana





Um dos assuntos mais comentados do mundo na música nos últimos dias foi o anúncio da popstar Madonna , através do Banco Itaú , de seu megashow na Praia de Copacabana , no Rio, que acontecerá no dia 4 de maio .

A produtora responsável pelo espetáculo, a Bonus Track , tem como proprietário o

empresário Luiz Oscar Niemeyer , já experienciado quando o assunto é trazer

grandes nomes da música mundial ao Brasil .





Niemeyer foi responsável, inclusive, pela primeira visita de Paul McCartney no

país em 1990, quando o ex-Beatle iniciou sua primeira turnê mundial como

artista solo - pós Wings - e levou 184.500 pessoas ao Maracanã na época. Naquela época, o ex-beatle estava divulgando seu então novo álbum Flowers In The Dirt , lançado em 1989.



O empresário também trouxe os Rolling Stones em fevereiro de 2006, quando

os lendários roqueiros britânicos realizaram um show histórico em Copacabana , reunindo cerca de 1,5 milhão de pessoas .

Agora é a vez de Madonna , que apresentará, neste mesmo local, o show da

Celebration Tour , que contempla seus 40 anos de carreira e seus maiores sucessos.