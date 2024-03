Foto: Fran Muñoz Anitta pode descartar feat com estrela americana em novo álbum





Próxima de lançar seu novo álbum, a popstar Anitta pode sofrer uma "baixa" antes de disponibilizar seu primeiro trabalho pela Republic Records .

De acordo com a artista, que conversou com os fãs em uma recente live para falar sobre seu novo disco, ela pode descartar a colaboração que gravou com a estrela americana Chloe Bailey .





O motivo: a faixa em questão precisaria da liberação de direitos autorais do rapper P. Diddy (Sean Combs) .

Anitta e Chloe Bailey gravariam a faixa Girl Like Me , mas estava programado o sample de I Need a Girl Pt. 2 . Mesmo com esta situação adversa, a hitmaker de Envolver garante que não desistirá da faixa .

Caso Girl Like Me não entre em Funk Generation , há a possibilidade de que o single seja lançado em uma versão deluxe do álbum.

A conferir.