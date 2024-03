Foto: Deezer Deezer é reconhecida como uma das empresas mais inovadoras do mundo





A Deezer foi nomeada pela Fast Company como uma das empresas mais inovadoras do mundo na música



O ranking deste ano destaca as empresas que estão moldando a indústria e a cultura por meio de suas inovações , reconhecendo as organizações que estão estabelecendo novos padrões e alcançando marcos notáveis em todos os setores da economia.





"A Deezer realmente fez sua marca no ano passado, dando continuidade ao seu legado enquanto empresa pioneira e inovadora na indústria da música. Estou muito orgulhoso de sermos reconhecidos pela Fast Company por nossas realizações" , disse Jeronimo Folgueira , CEO da Deezer . "Ao apresentarmos o sistema de pagamento centrado no artista, iniciamos uma nova era no streaming de música, colocando o foco de volta no valor da música, enaltecendo mais os artistas e as experiências dos fãs."

A introdução da Deezer do modelo centrado no artista em 2023 tem sido um catalisador para a mudança em toda a indústria, provocando a primeira grande evolução dos pagamentos de royalties desde o início do streaming de música.

A Deezer também se destaca como um parceiro chave de negócios para outras empresas globais, levando as experiências musicais como uma parte essencial de sua oferta para regiões como América Latina, Europa e nos Estados Unidos por meio de parceiros.

Recentemente, a empresa firmou parcerias significativas como Meli+ no Brasil, México e Chile , RTL na Alemanha e Sonos Radio/Radio HD nos EUA e vários outros mercados.

