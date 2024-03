Foto: ideoniJunior Discos de vinil voltam à cesta de inflação no Reino Unido após 32 anos





Os discos de vinil , reconhecidos como o formato mais popular da indústria musical, voltou à cesta de inflação do Reino Unido após 32 anos em decorrência de sua popularidade no século 21 .

As informações são do Escritório de Estatísticas Nacionais (NOS) que, além de

divulgar a novidade, aproveitou o ensejo para anunciar a exclusão de outros itens da cesta, como frascos de álcool, sofás-cama e frangos assados .





Toda essa mudança é parte de uma revisão anual dos bens e serviços de consumos

do Escritório de Estatísticas Nacionais com o intuito de observar os hábitos de

compra pelo público britânico.

“Muitas vezes, a cesta reflete a adoção de novas tecnologias, mas o retorno dos discos de vinil mostra como o renascimento cultural pode afetar nossos gastos”, explica Matt Corder , vice-diretor de preços do ONS . “Também estamos vendo o impacto da pandemia desaparecer da cesta com a retirada do desinfetante para as mãos, devido à diminuição da demanda.”

O formato vinil passou a ser um dos principais atores da indústria musical neste século. O interesse público na aquisição do produto chegou a um patamar interessante em 2022: de acordo com informações do site especializado no formato, Vinews , os bolachões já eram 73% do que era vendido fisicamente no mercado norte-americano .

Ao todo, o faturamento com os bolachões resultou em US$ 570 milhões (cerca de R$ 3 bilhões ). Isso representou um crescimento robusto de 22% se comparado aos resultados de 2021.

Artistas da nova geração como Taylor Swift e Olivia Rodrigo , além de nomes clássicos como Pink Floyd, Beatles e Rolling Stones têm contribuido para que o formato seja um dos protagonistas do mercado musical.