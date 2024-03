Foto: Reprodução / Instagram / @taylorswift Taylor Swift bate recorde na Disney+ com o filme 'The Eras Tour'





A popstar Taylor Swift acaba de bater um novo recorde na plataforma Disney+ com a exibição do filme The Eras Tour . Em apenas três dias de disponibilização do longa no streaming, a cantora já acumulou 4,6 milhões de views . As informações são da revista Variety.

Com isso, The Eras Tour supera outras grandes produções musicais como The Long Pond Studio Sessions, Elton John: Farewell From Dodger Stadium, Black Is King: A Film by Beyoncé e The Beatles: Get Back.





A produção audiovisual, que revela os bastidores da maior turnê da carreira de Taylor Swift, chegou às telas dos cinemas brasileiros no dia 3 de novembro com grande sucesso.

Especula-se que a Disney tenha desembolsado cerca de US$ 75 milhões pelos direitos do filme.

Veja o trailer: