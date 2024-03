Foto: Reprodução / Instagram / @brunomars MGM afirma que Bruno Mars não tem dívida milionária em Las Vegas





Depois que o site NewsNation publicou uma nota dizendo que o astro norte-americano Bruno Mars estaria envolvido em uma dívida de US$ 50 milhões referentes a jogos de apostas, o portal TMZ deu uma nota completamente diferente nesta segunda-feira (18).

De acordo com a publicação, a dívida de Bruno Mars com o MGM Grand Las Vegas é "completamente falsa".

“Estamos orgulhosos de nosso relacionamento com Bruno Mars, um dos artistas mais emocionantes e dinâmicos do mundo. A parceria do MGM e Bruno é de longa data e enraizada no respeito mútuo. Qualquer especulação de outra forma é completamente falsa. Ele não tem dívidas com o MGM. Juntos, estamos entusiasmados em continuar criando experiências inesquecíveis para nossos hóspedes” , disse a nota oficial do MGM reproduzida pelo TMZ .

Os rumores apontavam uma dívida de US$ 50 milhões (cerca de R$ 250 milhões no câmbio atual) com o casino, onde o astro apresenta sua residência desde 2016 . Em cada noite, Mars recebe US$ 1,5 milhão da empresa.