Na noite da última quarta-feira (28), São Paulo foi palco de um encontro emocionante de fé. O evento, que aconteceu às 20h, celebrou o lançamento do livro Você Tem Uma Palavra , de autoria de Thiago Bartos , que já havia conquistado leitores desde sua estreia impressionantena icônica Times Square , em Nova York (EUA), e confirmou seu sucesso com uma noite memorável.

A ocasião contou com a presença do autor Thiago Bartos , uma figura proeminente no cenário gospel, ao lado de renomados artistas do gênero como Lukas Agustinho , Samuel Messias, Eliezér de Tarsis, Julliany Souza e o profeta Victor Hugo .





Presenças ilustres como a cantora Simone Mendes , o empresário Gledson Nunes, Kaka Diniz, André Vitor, Domingos Mantelli, Erica Mantelli , entre outras personalidades, também estiveram no evento que foi amplamente coberto pela imprensa, destacando-se como um sucesso absoluto.

Thiago Bartos , natural do Rio Grande do Sul e conhecido por sua atuação como evangelista, empresário e criador do influente projeto À Mesa , tem se destacado por uma abordagem que mistura diálogos bíblicos e experiências pessoais. Seus temas, que abrangem fé, conselhos familiares, prosperidade e vocação, tocaram o coração de um público diversificado, como evidenciado pelos quase 100 mil seguidores nas redes sociais e mais de 2,4 milhões de visualizações em seus vídeos no TikTok .

Foto: Divulgacao Thiago Bartos reúne famosos em lançamento de 'Você Tem Uma Palavra'





Você Tem Uma Palavra distingue-se por sua profundidade e relevância, oferecendo aos leitores uma jornada pessoal e espiritual através de provações, superações e encontros divinos, todos marcados pela graça e amor incondicional de Deus. Desde os primeiros capítulos, Bartos envolve o leitor com a narrativa de sua infância desafiadora e o amor incansável de seu pai, transmitindo uma mensagem poderosa de esperança e perseverança.

Este lançamento, mais do que um evento literário, se destacou com uma "celebração da fé, da resiliência humana e do poder transformador das histórias pessoais, unindo a comunidade em torno de valores compartilhados e inspiração mútua".

O livro continua disponível nas principais livrarias do Brasil e no site oficial de Thiago Bartos , prometendo tocar os corações de leitores por todo o país com suas mensagens de fé, superação e a importância de nunca desistir diante dos obstáculos da vida.