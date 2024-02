Foto: Divulgacao Boteco da Villa tem ingressos esgotados com apresentação do cantor que tem arrastado multidões por onde passa





Os quatro cantos do Brasil está em festa, mas o Carnaval quente de São Bernardo do Campo , na região do ABC Paulista , foi responsabilidade do cantor Rafinha Barba e ficará pra sempre na história do Boteco da Villa , que vendeu todos os seus ingressos, na noite desta segunda-feira (12).

Rafinha Barba aos poucos vem fazendo seu trabalho e lançando suas canções. Atualmente, ele tem tido muita relevância e engajamento por fazer algo bem bacana, esgotar apresentações pela capital paulista.





Em pleno carnaval, ele levantou o público do ABC , o show foi do jeito que ele está acostumado, com a energia lá em cima e muitos sucessos da música sertaneja , a surpresa foi saber que ele esgotou a bilheteria.

“Eu sempre dou o meu melhor no palco, mas cantar no carnaval tem um gosto diferente! As pessoas só querem se divertir e eu consegui levar um pouco da minha alegria pra elas”, comenta Barba .

Recentemente ele lançou nas plataformas digitais a faixa Só Recaída , que é parte integrante do projeto Vibrações .

Confira: