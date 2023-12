Foto: Divulgacao https://www.musicjournal.com.br/gusttavo-lima-creme-hidratante-mulheres/





O astro sertanejo Gusttavo Lima tornou-se um empreendedor fervoroso com a sua empresa Clube GL , que tem feito muito sucesso no ramo de cosméticos .



Agora, depois de realizar muito mistério em suas redes sociais, a marca de perfumes e cosméticos do cantor revelou, nesta quarta-feira (6), o novo produto dedicado ao público feminino: o Creme Acetinado GL Embaixador For Her, que já está à venda no site Clube GL , pelo valor de R$ 89,90 .





Trata-se de um creme acetinado corporal que, em sua essência, traz o aroma do GL Embaixador For Her, fragrância lançada em maio deste ano.

Entre as informações técnicas, está o fato de que o produto promete hidratação por até 48 horas e perfumação intensa, além de trazer uma textura macia e aveludada que desliza suavemente na pele do corpo e mãos. Com toque seco, sua secagem é rápida.

Foto: Divulgacao Gusttavo Lima anuncia lançamento de creme hidratante para mulheres





Na composição do Creme Acetinado GL For Her estão presentes ainda: óleo de amêndoas, óleo de avelã, manteiga de karité e plantcol – um colágeno de origem vegetal que atua como agente hidratante e filmógeno , restaurando a firmeza da pele.

O produto, aprovado em testes dermatológicos, também pode ser direcionado ao público vegano, já que além de possuir apenas matéria prima vegetal, o produto não é testado em animais (cruelty free).



A criação da fragrância feminina GL Embaixador For He r – que teve participação da modelo e atriz Andressa Suita , esposa de Gusttavo Lima – atende a uma demanda das próprias fãs do cantor.

No mercado desde 2022, a marca de Gusttavo Lima rapidamente conquistou o público através do GL Embaixador, que tem o selo de qualidade da suíça Givaudan, maior casa de perfumaria do mundo. Além do For Her, também foram lançados o perfume GL Embaixador Miami 305 e uma

linha de cuidados para barba e cabelo.