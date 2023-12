Foto: Divulgação / ONErpm ONErpm lança empresas com foco em atendimento de gravadoras e artistas





A ONErpm , uma das principais gravadoras e empresas de distribuição musicais independentes e inovadoras do mundo, anunciou nesta quarta-feira (29) o lançamento de duas novas entidades em seu portfólio empresarial , elevando para cinco o número total de empresas sob seu domínio, com mudanças importantes no seu negócio principal.

A primeira, a ONErpm Enterprise Solutions , é uma plataforma de software como serviço (SAAS) que adapta o Sistema de Gerenciamento de Conteúdo (CMS) próprio da empresa para atender às necessidades exclusivas de gravadoras e proprietários de conteúdo que buscam crescer com mais eficiência.





Esse sistema administrativo abrangente agiliza a distribuição digital de músicas e vídeos, além de outras operações essenciais do dia a dia, incluindo o gerenciamento de campanhas de marketing de artistas, atribuição de tarefas de trabalho a funcionários departamentais, organização de pagamentos, entre outras atividades.

A plataforma capacita as empresas a escalarem operações de forma eficiente e transparente, e tem sido um fator de transformação para a ONErpm desde o início do seu CMS em 2019. Desde então, a organização passou por um aumento de mais de quatro vezes em receitas e pessoal, em grande parte devido às economias de escala alcançadas.

“Queremos fazer parceria com empresas de pensamentos semelhantes que precisam da tecnologia e das ferramentas que desenvolvemos e aprimoramos

ao longo dos anos para levar seus negócios a um nível superior” , acrescenta o CEO Emmanuel Zunz . “Vemos a necessidade desse serviço, pois há muitas marcas interessantes que podem ter dificuldades para crescer em um ambiente cada vez mais competitivo, onde ter uma tecnologia sólida lhes dará a vantagem competitiva para ter sucesso”, complementa o executivo.

A segunda empresa, a OFFstep.com , que é o primeiro projeto da Enterprise Solutions , é a nova oferta autônoma do grupo, onde artistas independentes podem fazer upload e distribuir lançamentos ilimitados por apenas US$ 12 por ano , mantendo 100% de seus direitos autorais .

Nessa faixa de preço, a OFFstep oferece o plano mais acessível do gênero. Como resultado, a ONErpm fará parceria apenas com artistas e gravadoras com quem tenha estabelecido relacionamentos e, daqui para frente, os clientes autônomos serão direcionados para a OFFstep.

Ao longo de sua evolução, a ONErpm mudou seu foco para oferecer soluções sob medida para artistas e gravadoras e, naturalmente, tornou-se uma gravadora musical e fornecedora de distribuição de serviço completo. Com a OFFstep , a empresa atende melhor às necessidades dos clientes autônomos da forma com a qual eles estão acostumados, com o preço mais competitivo. Upgrades para planos intermediários e avançados que desbloqueiam recursos e permissões adicionais também estão disponíveis.

“A migração do serviço de distribuição básico da ONErpm para a OFFstep já demorou muito para acontecer", afirma Zunz . “Durante anos, investimos em pessoal de marketing e construímos uma infraestrutura de marketing global capaz de prestar serviços em grande escala e, ao mesmo tempo, enfrentar os desafios de um

mercado digital em constante evolução”, conclui.

Com a adição da divisão editorial da ONErpm introduzida em 2022 e do braço criativo da empresa ONErpm Studios , que supervisiona a gravação e a produção

de vídeos, a empresa consiste em cinco entidades distintas, cada uma com seu foco e objetivos exclusivos, mas que compartilham sinergias entre si.

Coletivamente, o grupo fornece uma variedade mais ampla de serviços flexíveis e personalizados para diversas partes interessadas na indústria musical. Isso inclui artistas autônomos iniciando as suas carreiras através da OFFstep , artistas emergentes e estabelecidos em uma trajetória de forte crescimento ou gravadoras que necessitam de serviços de valor agregado da ONErpm , além de empresas em diferentes fases de desenvolvimento que necessitam de maior independência e flexibilidade aproveitando a tecnologia da plataforma.



A Enterprise Solutions também servirá como veículo para joint ventures estratégicas com entidades promissoras, já que a tecnologia pode ser combinada com investimentos financeiros e serviços de marketing .