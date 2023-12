Foto: Reprodução / Instagram / @mstinaknowles Mãe de Beyoncé defende filha de acusações por "tentar embranquecer"

Tina Knowles , mãe da popstar Beyoncé, resolveu defender sua filha de várias críticas de internautas que sugerem que a hitmaker de Renaissance está tentando "embranquecer".

Tudo começou quando Beyoncé surgiu com um cabelo platinado durante a première do filme Renaissance: A film by Beyoncé no último sábado (25). Muitos internautas acusaram a artista de tentar "parecer branca".

Tina fez uma publicação em sua conta oficial no Instagram para rebater os críticos e defender sua filha: “Ela faz o filme ‘Renaissance’ com o conceito todo prateado e coloca cabelos, tapete e traje prateados, mas vocês, idiotas, chegam a conclusão de que ela está tentando ser uma mulher branca e está clareando a pele?” , indagou.

E continuou: “É triste ver que algumas pessoas do nosso próprio povo seguem essa narrativa estúpida com ódio e inveja. Ela usou cabelo platinado para combinar com seu vestido prateado como uma escolha fashion. ‘Alien Superstar’, dã!”.

Em outro ponto de seu desabafo, Tina Knowles revelou que uma jornalista do portal TMZ entrou em contato com o cabelereiro Neal Farinah, que cuida do cabelo de Beyoncé, para obter uma opinião sobre a cor do cabelo da popstar.

Ao saber disso, Tina disparou: “Bem, isso fez meu sangue ferver, que essa mulher branca se sentisse tão no direito de discutir a negritude dela. É decepcionante que algumas pessoas negras nas redes sociais, idiotas, estejam mentindo, fingindo e agindo como se fossem tão ignorantes que não entendem que as mulheres negras usam cabelos platinados desde os dias de Etta James".

E concluiu: “Essa garota cuida da própria vida. Ela ajuda as pessoas sempre que pode. Ela exalta mulheres negras e pessoas oprimidas o tempo todo“.

Confira: