Foto: Divulgacao Alok é o brasileiro mais ouvido no exterior em 2023





Por mais um ano, O DJ e produtor Alok mantém o posto de artista brasileiro mais ouvido no mundo. Anitta aparece na sequência, de acordo com a lista divulgada nesta quarta-feira (29) pela plataforma de streaming Spotify que traz a retrospectiva com os nomes que tiveram mais plays ao longo de 2023.

Com mais de 22,6 milhões de ouvintes mensais e 5 bilhões de streamings , Alok reafirma sua influência no exterior e sua força dentro do entretenimento internacional e nacional ao lado de artistas de outros gêneros como o sertanejo, pop e funk .





A primeira vez que Alok ocupou a posição mais alta do ranking do Spotify foi em 2017 com Hear Me Now (parceria com Bruno Martini e Zeeba ), quando a faixa obteve 100 milhões de plays .

Atualmente 12 trabalhos de seu acervo já ultrapassaram essa marca.