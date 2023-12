Foto: Reprodução / YouTube As 20 melhores músicas dos anos 1980, segundo a Rolling Stone





Uma edição especial da revista norte-americana Rolling Stone elegeu as 200 melhores músicas dos icônicos anos 1980 , que, segundo a publicação, foi a "década mais insana da música" .

Na lista, constam verdadeiros clássicos de grandes nomes da música pop da época, como Madonna, A-ha, Michael Jackson, Duran Duran, Whitney Houston e Smiths .





Confira as 20 melhores músicas dos anos 1980 , de acordo com a Rolling Stone :



10º lugar: The Smiths - There Is A Light That Never Goes Out (1986)

9º lugar: Kate Bush - Running Up That Hill (1985)

8º lugar: Duran Duran - Hungry Like The Wolf (1982)

7º lugar: The Go-Go's - Our Lips Are Sealed (1981)

6º lugar: Whitney Houston - How Will I Know? (1985)

5º lugar: Public Enemy - Bring The Noise (1987)

4º lugar: Michael Jackson - Billie Jean (1982)

3º lugar: Grandmaster Flash and the Furious Five - The Message (1982)

2º lugar: Madonna - Like a Prayer (1989)

1º lugar - Prince - Kiss (1986)