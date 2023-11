Foto: Divulgacao A cantora Tiffany Hudson, que se apresentará na Virada Orlando, nos EUA





Nos dias 31 de Dezembro e 1º de janeiro acontece nos EUA a edição da Virada Orlando , evento organizado pelo André Valadão da Igreja Batista da Lagoinha , situada no país. A festa celebra a chegada do novo ano e vai reunir mais de 12 mil pessoas no Addition Arena .



O evento, que será repleto de muita música e ensinos sobre fé, reunirá grandes nomes do gospel nacional e internacional na maior virada de ano de brasileiros na história dos EUA.





São eles: Kari Jobe, Cody Carnes, Tiffany Hudson, Andre Valadão, Deive Leonardo, Fernandinho e Paula, André Fernandes e Morada

A cantora australiana Taya , no evento de 2022, deixou uma mensagem para quem for participar do Réveillon neste ano: "Minha oração este ano é que, não importa o que seja… não só no início deste ano, nem somente no final ou no meio, quando celebramos a Páscoa, mas todos os dias que retornemos as palavras do Senhor Jesus. Eu creio que Ele tem portas abertas para nós (…). Acredite, tenha fé e expectativa que Deus quer abrir as portas".

As informações para ingressos, você pode conferir no site https://viradaorlando.com .