Foto: Divulgacao Kevin O Chris fala ao IG que novo single é “É um resgate da essência do funk”

Kevin O Chris , um dos principais nomes do funk carioca , lançou nesta sexta-feira (17), seu mais novo single, Outro Planeta . Este single, que já está disponível em todas as plataformas digitais, marca o segundo lançamento do terceiro volume de seu álbum Tamborzão Raiz .

"O Tamborzão Raiz é uma parte fundamental da nossa cultura musical. Trazer essa sonoridade de volta é um resgate da essência do funk carioca que tanto marcou época" , diz o cantor com exclusividade ao IG , sobre a importância da retomada desse estilo.





Para Kevin , que já emplacou quatro hits com a batida do funk raiz, se sente realizado em estar contribuindo para a ascensão do ritmo nos dias atuais: "Estou felizão por estar conseguindo levar esse ritmo para o topo novamente. Sinto que as pessoas já estavam sentindo falta desse nosso som, dessa batida. A galera tem se amarrado muito. É uma honra fazer parte dessa retomada e mostrar ao público a riqueza e a energia do nosso batidão", afirma.

Além de trazer à tona essa vertente do funk, o lançamento de Outro Planeta reflete a ansiedade de Kevin O Chris em compartilhar seu mais novo projeto com os fãs, que promete ser outro marco em sua carreira.

"Estou ansioso demais para lançar esse trampo. ‘Outro Planeta’ é uma prévia do que está por vir e vem muito som brabo por ai. Estou trabalhando em muitas coisa, que tenho certeza que vai surpreender todo mundo", conclui o cantor.