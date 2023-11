Foto: Spotify Spotify terá mudanças no pagamento de royalties a partir de 2024





De acordo com uma reportagem do Music Business Worldwide , a partir do próximo ano, a plataforma de streaming Spotify passará a exigir um mínimo de

reproduções para que uma música seja elegível a royalties .

Ou seja, 1.000 plays durante um período de 1 ano .





“De acordo com o Spotify, as músicas começarão a ganhar royalties assim que 1.000 streams por faixa forem gerados no decorrer de um ano (pouco mais de 80 streams por mês)” , disse Kristin Graziani , presidente da plataforma de distribuição

de música Stem .

E continuou: "1.000 transmissões em um período de 12 meses representam, no máximo, US$ 3,00 em ganhos. US$ 3,00 está bem abaixo do limite em que quase todos os distribuidores permitem que os artistas transfiram ganhos para suas próprias contas bancárias. Em outras palavras, isso é dinheiro que não é atualmente não está chegando aos artistas em primeiro lugar" , observou.

Tal mudança ocorre após várias conversas entre o Spotify e os três maiores grupos de música do mundo na atualidade: Universal Music Group (UMG), Sony Music Entertainment (SME) e Warner Music Group (WMG). Outras distribuídoras digitais também participaram das discussões que resultaram em tal mudança nos pagamentos de royalties.

Atualmente, o Spotify , criado em 2006 na Suécia, conta com 406 milhões de usuários ativos , sendo 180 milhões deles, assinantes pagos.

Ao todo, a plataforma conta com mais de 100 milhões de músicas em seu catálogo.