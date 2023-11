Foto: Hudson Renan Jão: gravadora relança três álbuns do cantor em formato vinil





No último dia 3 de novembro , o cantor e compositor Jão celebrou seu aniversário e como forma de continuar esta celebração, a gravadora Universal Music Brasil anunciou nesta terça-feira (14) o lançamento em vinil dos três primeiros álbuns de sua discografia.

São eles: Lobos (2018), Anti-Herói (2019) e Pirata ( 2021).





Todos esses títulos já estão disponíveis na Umusic Store , a plataforma de e-commerce da companhia.

Lobos , o primeiro álbum de Jão , chegou ao público apenas dois dias após o lançamento do single Vou Morrer Sozinho , que estreou direto na lista das 50 músicas mais tocadas do Spotify Brasil e alcançou o topo dos trending topics do Twitter global.

O álbum conta com 10 faixas , todas escritas por Jão em parceria com Pedro Tófani e com a participação do cantor português Diogo Piçarra , na canção Aqui .

Já Anti-Herói, o segundo título da discografia de Jão , apresenta um repertório de 10 faixas onde o artista assina a composição e produção do disco, no qual ele canta “sobre o amor, no sentido mais cruel da palavra”, como define o artista. Entre os destaques do álbum está o single Enquanto Me Beija , faixa que em seu lançamento estreou direto no TOP 50 do Spotify Brasil , lista que reúne as músicas mais ouvidas do país.

Já consagrado como um dos nomes mais importantes da nova cena pop brasileira, Jão lançou em outubro de 2021 o álbum Pirata , o terceiro de estúdio da sua discografia. O cantor assina todas as composições e produções e o projeto conta ainda com a participação de Pedro Tófani e dos produtores Zebu e Paul Ralphes .

Neste disco, o tema central é a liberdade .

Ao longo das 11 faixas , o artista fala sobre amor, sexo, descobertas, despedidas e também sobre todos os meninos e meninas que já amou.

Entre os destaques do álbum está a canção Não Te Amo .