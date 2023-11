Foto: PolyGram / Philips Documentário sobre Tom Jobim e Elis Regina chega ao streaming





O documentário Elis & Tom, Só Tinha de Ser Com Você , que acompanha os bastidores do clássico álbum brasileiro gravado em Los Angeles (EUA) em 1974, estreou na última quarta-feira (15) nas principais plataformas digitais de aluguel do país.

Com direção de Roberto de Oliveira e Jom Tob Azulay , o filme tem distribuição

da O2 Play , empresa da O2 Filmes .





Elis e Tom, Só Tinha de Ser Com Você é uma experiência cinematográfica imersiva que transporta o espectador para os bastidores de um dos mais icônicos álbuns da música popular brasileira – que foi marcado por dramas e tensões a ponto de o projeto quase ser interrompido.



No documentário, o público é levado numa viagem no tempo, participando de momentos de conflito e também de pura alegria, revelando momentos íntimos do processo criativo e das personalidades extraordinárias desses artistas. A produção é também um emocionante reencontro do diretor com os artistas e o material filmado há quase cinco décadas.



O documentário está disponível nas plataformas iTunes, Google Play, Vivo Play e Claro TV+ .

Confira o trailer: