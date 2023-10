Foto: Reprodução / Instagram /@anitta TikTok apresenta festival 'In The Mix' que terá Anitta





A plataforma TikTok anunciou nesta quarta-feira (25) o In The Mix , uma experiência musical da marca como um evento global e inédito, com foco em dar "vida à música, às tendências e às experiências que a comunidade curte e cria todos os dias".

O TikTok In The Mix será realizado no Sloan Park em Mesa , Arizona (EUA), no dia 10 de dezembro de 2023 , com transmissão globalao vivo pelo TikTok . Os fãs assistirão aos shows com uma programação especial, estrelando grandes criadores e conteúdo que foram destaque no ano.





As lives e a produção do evento foram projetados especificamente para o formato vertical exclusivo do TikTok pelo premiado diretor Hamish Hamilton e pela Done+Dusted .



As atrações principais do evento são quatro dos maiores artistas do TikTok e do mundo atualmente: a brasileira Anitta, Cardi B, Niall Horan e Charlie Puth . Durante as apresentações, os fãs poderão desfrutar de uma experiência verdadeiramente única, se sentindo bem próximos dos artistas .



Além dos nomes principais, o TikTok In The Mix contará com lives de talentosos novos artistas como Isabel LaRosa, Kaliii, LU KALA e Sam Barber . Todos fazem parte do programa de artistas emergentes do TikTok, o TikTok Elevate .



"Nenhuma outra plataforma mistura música, criatividade e comunidade como o TikTok. Com o In The Mix, nosso objetivo é dar vida ao feed Para Você seja no local do evento ou na nossa plataforma", comenta Paul Hourican , Diretor Global de Parcerias e Programação Musical do TikTok . "Nossa visão é a de criar um show que seja reimaginado para a era do TikTok e para nossa comunidade global de amantes da música."

A brasileira Anitta é uma estrela global de enorme sucesso no TikTok , com mais de 22,7 milhões de seguidores e mais de 21,3 bilhões de visualizações. Ela frequentemente mostra suas complexas rotinas de dança e oferece aos fãs uma visão dos bastidores de suas apresentações.

No ano passado, a hitmaker de Envolver compartilhou um vídeo em que apresentava seu sucesso, Envolver, que inspirou milhões de fãs a recriar a icônica coreografia, gerando 2,1 milhões de vídeos no TikTok .



"Estou muito animada para me apresentar no TikTok In The Mix e comemorar com os fãs - Arizona, vocês estão prontos para o funk brasileiro?" , convida Anitta .