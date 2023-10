Foto: Reprodução / Instagram / @adele Adele: "Eu precisava me apaixonar de novo por shows"





Revelando grande alegria em sua nova residência Weeknds With Adele em Las Vegas , a estrela britânica Adele anunciou os seus últimos shows na Cidade das Apostas em suas redes sociais na sexta-feira (20) e fez questão de mostrar seu contentamento com este projeto.

Agora, Adele terá mais 32 datas no The Colosseum at Caesar's Palace , incluídas no período de 19 de janeiro de 2024 até 15 de junho . As vendas dos ingressos estarão disponíveis a partir da próxima quinta-feira (26).





“Os shows desta residência mudaram a minha vida. Eu precisava desesperadamente me apaixonar de novo por apresentações ao vivo, e consegui. Precisava me reconectar com as minhas músicas e lembrar o que elas significam para mim, e consegui! Estar no palco neste último ano, tão próxima do público novamente, foi uma experiência restauradora, verdadeiramente extraordinária

e inesquecível", iniciou Adele em sua conta oficial no Instagram .

E continuou: "Todas as interações hilárias, profundas, selvagens e comoventes que tivemos estão guardadas na minha mente para o resto da vida. A expressão nos rostos de vocês, rindo, chorando, cantando com todo o coração e acumulando sacos de confete. Todas as bonecas simi, pulseiras de amizade, flores, ligações e bandeiras. É uma loucura como um show cheio de músicas tristes pode ser

tão alegre!! Eu senti muito e aprendi muito sobre mim e sobre vocês. [A residência] humanizou tudo o que eu achava assustador. Mas, principalmente, me fez perceber o quanto eu realmente gosto de estar no palco, que é 100% o meu lugar, e o quanto sou boa nisso! Então vamos lá mais uma vez antes de eu me tornar uma showgirl para sempre! Amo vocês e, em breve, vejo vocês do outro lado", concluiu a hitmaker de Rolling In The Deep .

Confira a postagem com várias imagens do show Weeknds with Adele :