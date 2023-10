Foto: Divulgação / Universo Spanta Festival reunirá, no mesmo palco, Marina Sena e Juliette





O show da cantora Marina Sena , já confirmado na programação do Universo Spanta 2024, vai contar com a participação especial de Juliette , reunindo, pela primeira vez, as artistas em um palco.

Marina e Juliette lançaram recentemente uma parceria com o single Quase não Namoro e devem apresentar o single no dia 5 de janeiro , primeira sexta-feira do festival, que vai tomar conta da Marina da Glória , no Rio , durante todo o mês de janeiro .





Para Juliette, promete a noite promete ser vibrante: "Eu e Marina Sena no palco? Ah, posso prometer que será uma experiência emocionante e cheia de conexão. A Marina é uma artista incrível e tenho certeza que será lindo. Para nossos fãs, preparem-se para uma noite repleta de música, energia positiva e amor, quero ver todo mundo na pista curtindo!".

O Universo Spanta 2024 contará com um lineup formado por nomes como A Cor do Som, Ana Cañas canta Belchior, BaianaSystem + BNegão + Larissa Luz, Bell Marques, Black Rio, César Menotti e Fabiano, É o Tchan, Elba Ramalho + Geraldo Azevedo, Fat Family, Gilsons, Gloria Groove, João Gomes, Johnny Hooker, Jorge e Mateus, Maneva, Marina Sena, Nação Zumbi, Olodum, Ponto de Equilíbrio + 3030, Raça Negra, Rubel, Silva, Simone, SPC com Alexandre Pires, Tiago Iorc e Xuxa .