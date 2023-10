Foto: Deck Chico Chico assina novo contrato com a Deck e prepara EP inédito





O cantor e compositor Chico Chico anunciou um novo contrato com a gravadora Deck , por onde lançará dois singles e um EP inédito ainda em 2023.

Esses lançamentos marcam uma nova fase do trabalho de Chico que começa com esses registros de suas composições numa roupagem contemporânea , com produção de Pedro Fonseca .





"A ideia é trazer a essência do Chico nesse EP, que já aponta um novo momento" , comentou Pedro .



Com influências diversas, passando por pop rock e folk principalmente, Chico sempre traz uma densidade nas músicas, um lado urbano e reflexivo, ao mesmo tempo que também carrega uma leveza solar, da mata, da natureza e da introspecção.

Essa dualidade, expressa tanto no seu canto como nos arranjos, são a essência de sua personalidade musical e o mote desses novos registros.

Para Chico Chico "é uma nova fase da minha carreira. O Pedro conseguiu transpor as coisas que a gente pensava para dentro das músicas de uma maneira bem fiel", comentou ele.



No dia 1º de novembro chega a inédita faixa Espelho , gravada no estúdio Companhia dos Técnicos , de autoria do próprio Chico . O single traz um instrumental poderoso e a sempre vigorosa performance vocal do artista, que é acompanhado por Waltinho Villaça (guitarra e violão de aço), Thiaguinho Silva (bateria), Lucas Videla (percussão) e Frederico Puppi (violoncelo).



A produção e o arranjo são assinados por Pedro Fonseca , que também tocou piano, Rhodes , baixo, Hammond e synths.