Foto: Divulgação / site oficial / ABBA As 10 maiores músicas pop de todos os tempos, segundo a Billboard





A revista norte-americana Billboard listou as 500 melhores músicas pop de todos os tempos neste mês e a seleta lista reúne grandes nomes da música mundial como Madonna, ABBA, Prince e os Beatles .

Dentre as tais centenas de músicas, temos um recorte importante das 10 primeiras desta enorme lista , eleitas pela lendária publicação de música e cultura dos EUA.







Confira:

1. Whitney Houston com I Wanna Dance With Somebody

2. ABBA com Dancing Queen

3. The Temptations com My Girl

4. Backstreet Boys com I Want It That Way

5. Kelly Clarkson com Since You've Been Gone

6. Madonna com Like a Prayer

7. Michael Jackson com Billie Jean

8. Carly Rae Jepsen com Call Me Maybe

9. TuPac (com Dr. Dre ) em California Love

10. The Beatles com I Want To Hold Your Hand