Maneva sobre 'Tudo Vira Reggae' ao IG: "Foi pensado para todos"

A banda Maneva lançou no último mês o seu tão aguardado álbum Tudo Vira Reggae Ao Vivo com 23 faixas que conectam o reggae a diversos gêneros musicais com participações especiais. O disco já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music .

Do rap ao sertanejo , Tudo Vira Reggae Ao Vivo foi uma verdadeira declaração de amor à música, através de seus intérpretes e compositores. O projeto, parceria entre a GTS , a MNV Produções e a Universal Music , com co-produção da InHaus , foi registrado no Parque Villa-Lobos , zona oeste de São Paul o, no dia 8 de junho deste ano, para um público estimado em mais de 10 mil pessoas . O disco é uma imersão dentre as diversas atividades propostas em uma estrutura jamais vista.





Em exclusividade para esta coluna, o Maneva concedeu uma entrevista onde fala sobre este projeto, como o repertório do álbum foi definido e como este grande acontecimento na carreira da banda pode influenciar seus futuros trabalhos que, segundo o vocalista Tales de Polli , não há fronteiras e "até onde nos for permitido levar o nosso som, lá estaremos".

Confira:

Como foi subir ao palco no Parque Villa-Lobos e encontrar uma imensidão de fãs na gravação do DVD? Em outras palavras, qual era o estado de espírito de vocês naquele momento?

Tales de Polli: "Não dá pra descrever. Simplesmente, impossível! Foi um dia histórico pra nós. Só passando esses 18 anos com a gente, acreditando, superando e seguindo sem olhar pra trás. Um dia para ser comemorado por toda a eternidade".

Quais foram os critérios que vocês utilizaram para definir o repertório do DVD?

Diego Andrade: "Foi um processo extremamente difícil e moroso. Realmente tudo vira reggae, mas algumas canções ficam com uma sonoridade melhor. E aí tivemos um segundo ponto, que foi definir dentre as versões. Revisitamos as nossas histórias pessoais e profissionais e trouxemos muito de cada um pra essa label".

Vocês criaram uma conexão interessante do reggae com outros gêneros musicais. Como vocês avaliam o resultado deste trabalho e quanto dele deverá influenciar a musicalidade do Maneva daqui para frente?

Fabinho Araújo: "Olhar pra esses 18 anos é algo muito interessante. Acreditamos nas autorais e ela são a nossa marca registrada, nos renderam 18 certificações maravilhosas e uma indicação ao Grammy Latino na categoria melhor canção em língua portuguesa. E dentro desse período, Tudo Vira Reggae foi o único projeto só com regravações, e nos deu uma certificação de Ouro, a 19ª. O que tiramos disso tudo é o poder da música, as barreiras que ela ultrapassa. É uma conta realmente infinita. Foi e tem sido uma experiência deliciosa viver Tudo Vira Reggae!"

Quanto aos convidados especiais que colaboraram no DVD, como aconteceu a escolha de cada um deles?

Felipe Sousa: "Foi uma escolha muito plural, não teve um único critério. Não analisamos tempo de carreira, ouvintes, nada disso, mas a nossa satisfação e felicidade em estar ao lado deles. Alguns são ídolos. Outros, irmãos que a música nos deu de presente. O que posso dizer é que todos eles possuem o nosso mais profundo carinho e respeito, além da admiração, claro!"

Com as faixas já divulgadas, vocês alcançaram mais de 156 milhões de streams nas plataformas digitais. Hoje, como um grupo consagrado, vocês acreditam que a base de fãs que possuem atualmente corresponde à uma boa parcela desse ambiente digital?

Fernando Gato: "Sem dúvidas. Nossa base de fãs é realmente incrível. Porém, Tudo Vira Reggae foi pensado para todos os públicos. É atemporal, eclético. Navega do sertanejo ao rap, passando pelo pagode e pop... E isso foi um divisor de águas. Ultrapassamos muitas barreiras levando a nossa música com muito, mas muito

amor".

O Maneva tem colaborado na perpetuação do reggae, quebrando fronteiras musicais e popularizando cada vez mais o gênero no Brasil. Como vocês avaliam a carreira do grupo nos dias de hoje e quais fronteiras ainda desejam ultrapassar?

Tales de Polli: "Essa é uma conta infinita. O poder da música é incalculável. Ela conecta de uma forma surpreendente. Até onde nos for permitido levar o nosso som, lá estaremos".

Qual música, deste DVD, tem um significado especial para o Maneva?

Tales de Polli: "Todas! Não existe uma! Cada uma delas fala com um público diferente e foi uma escolha do nosso coração. É como um lance de pai e filho, sabe? Não existe um preferido, existe o que tem mais conexão para alguns pontos específicos, mas o amor é igual".

Muito obrigado por mais esta entrevista e desejo sempre muito sucesso a vocês!

Tales de Polli: "Marcelão, você é o cara! Valeu irmão!"