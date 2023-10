Foto: Reprodução / YouTube Após revelações, 'Everytime' de Britney Spears bate o topo do iTunes





Depois que o TMZ , que teve acesso ao novo livro The Woman In Me de Britney Spears , partes da publicação divulgadas na última terça-feira (17), revelaram que a popstar Britney Spears engravidou do cantor Justin Timberlake e ambos optaram em realizar um aborto .

Com essa revelação bombástica, a faixa Everytime de Spears teve um crescimento exponencial no iTunes , alcançando o topo da plataforma.





Britney e Justin tiveram seu namoro divulgado amplamente pela mídia internacional entre os anos de 1999 e 2002 e, segundo a reportagem do TMZ , "Britney considerava Justin o amor de sua vida no período em que estiveram juntos. Por volta do final de 2000 ela descobriu que estava grávida”.

A popstar chegou a revelar para a revista People , com exclusividade, um trecho da entrevista que explica o que aconteceu entre o casal na época: “Foi uma surpresa, mas para mim não foi uma tragédia. Eu amei muito Justin. Sempre esperei que um dia teríamos uma família junta. Isso seria muito mais cedo do que eu esperava. Mas Justin, definitivamente, não estava feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos prontos para ter um filho em nossas vidas, que éramos muito jovens”, disse.

O clipe de Everytime mostra o fim do enlace de um casal e as consequências do que isso pode trazer.



Confira: