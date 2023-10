Foto: Divulgacao IS BIKINI exalta parceria comercial com Ludmilla e pontua sua relação com a marca





O sucesso da IS BIKINI é resultado de uma combinação de fatores. Além da construção da identidade sólida, a marca de moda praia também transmite valores com elegância, sofisticação e estilo de vida descontraído, o que desperta o interesse em muitas mulheres, inclusive famosas .

Destaque entre as celebridades nacionais, a empresa recorda parceria com a estrela pop Ludmilla e reforça a importância da relação com outros artistas.





Segundo Johnny Vasconcelos , diretor de e-commerce da marca, a relação da IS BIKINI com Ludmilla é uma parte importante da estratégia de marketing. Para ele, ambas se beneficiam mutuamente da associação pela credibilidade.

Atualmente, Ludmilla é um dos grandes nomes do pop brasileiro, com milhões de reproduções nas plataformas digitais como Spotify, Apple Music e Deezer e shows lotados, como o seu mais recente case de sucesso, Numanice . Esta construção de credibilidade de sua carreira pavimentou o caminho para que sua imagem sempre fosse associada a empreendimentos de seriedade.



“A marca obtém a exposição e a credibilidade que vêm com celebridades usando seus produtos, enquanto as celebridades têm acesso a peças de alta qualidade e oportunidades de colaboração. Em resumo, a relação da IS BIKINI com celebridades, como a popstar Ludmilla, é estratégica, visando aproveitar a influência e a visibilidade das personalidades para promover a marca, expandir seu alcance e atrair um público mais amplo” , explica.

Além da forte identidade da marca e um marketing de influência, que ajuda a aumentar a visibilidade e alcançar um público mais amplo, outros fatores levaram a IS BIKINI a se tornar um fenômeno da moda praia, trabalhando em um design diferenciado, a qualidade, durabilidade e também a pesquisa de mercado.

“A empresa acompanha de perto as tendências do mercado de moda e incorpora essas tendências de forma inteligente em suas coleções, mantendo-se relevante e atualizada. Além disso, a versatilidade das peças permite que as mulheres as adotem em diversas situações, tornando-as mais atraentes para diferentes públicos. Também temos um excelente atendimento e a capacidade de ouvir as necessidades e opiniões contribuem para a construção de relacionamentos sólidos e a fidelização das clientes”, explica Johnny Vasconcelos .

A diversidade também é aposta da marca: ela acredita na valorização e acolhimento de corpos reais : “É fundamental não apenas por questões sociais e éticas, mas também por ser uma estratégia comercial inteligente. Isso impulsiona a inclusão, eleva a autoestima e a confiança das clientes, ao mesmo tempo em que desafia padrões de beleza inatingíveis que podem afetar negativamente a sociedade. Essa abordagem não só cria uma marca autêntica e relevante, como também expande o alcance para um maior número de consumidoras, gerando um impacto positivo nos resultados financeiros e contribuindo para uma cultura mais igualitária e saudável”, conclui o executivo.