Foto: Sony Music Pink Floyd lança o documentário 'Eclipse' gravado na Austrália





O Pink Floyd dá sequência à celebração do 50º aniversário do clássico álbum The Dark Side Of The Moon lançando um novo filme de 30 minutos que documenta o recente eclipse na Austrália .

Intitulado Eclipse , o lançamento exclusivo no YouTube segue um grupo de sortudos fãs do Pink Floyd que voaram para a Austrália Ocidental para ouvir The Dark Side Of The Moon enquanto testemunhavam um fenômeno raro e extraordinário de eclipse solar total.





De acordo com a Sony Music , o documentário foi lançado exclusivamente no canal do YouTube da banda como parte das Sextas do Floyd em 13 de outubro .

Em 20 de abril de 2023 , a sombra da lua tocou a ponta da Austrália Ocidental , enquanto viajava sobre uma das áreas mais belas do mundo - o Parque Marinho Ningaloo em Exmouth , listado como Patrimônio Mundial da UNESCO .

Sob a supervisão de Aubrey 'Po' Powell, longo consultor criativo do grupo e co-fundador da Hipgnosis, o Pink Floyd deu a oito fãs australianos (chamados de The Astronome Domine Eight ) a oportunidade exclusiva de visitar este local cênico especial na região para ouvir o álbum na íntegra. A épica e arrebatadora última música do álbum, Eclipse (com os versos finais "But the sun is eclipsed by the moon…" ), foi cronometrada para coincidir com o momento exato do eclipse total.

O documentário, criado por Powell e sua equipe, o diretor Benny Trickett e a produtora Fiz Oliver , segue The Astronome Domine Eight enquanto ouviam com fones de ouvido ao lado de uma pirâmide especialmente construída em uma praia deserta. Ele traça a jornada deles desde a inscrição para a viagem até seus sentimentos emocionais depois. Moradores da região e milhares de outras pessoas que também fizeram a viagem histórica a Exmouth para fazer parte da experiência também foram entrevistados como parte do documentário.

Confira: