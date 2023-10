Foto: Spotify Spotify poderá ter nova assinatura com IA e áudio lossless





Em breve, a plataforma de streaming Spotify deve apresentar grandes novidades para os seus usuários, com uma integração ampla da inteligência artifical nos podcasts , que passariam a ter reproduções geradas pela nova tecnologia.

Tais inovações foram descobertas no código do aplicativo, através de Chris Messina , o inventor da hashtag . Ele chegou a fazer uma postagem na rede social Threads , da Meta , compartilhando com os seus seguidores algumas capturas de tela com os códigos do Spotify ligados à "listas de reprodução de IA" e "listas de reprodução baseadas em instruções".





"Parece que você poderá gerar listas de reprodução de IA no Spotify usando prompts personalizados", disse Messina em sua postagem no Threads .

O resultado do uso da Inteligência Artificial nos podcasts vai potencializar as listas do gênero Blend , que mescla gostos de diversos usuários, criando playlists inéditas automaticamente.

Sobre as novidades, o Spotify emitiu uma nota através de um de seus porta-vozes ao TechCrunch : "Não comentamos especulações sobre possíveis novos recursos e não temos nada de novo para compartilhar neste momento".