Foto: Paramount / MTV Nova série da Paramount mergulha na música urbana latina





A plataforma de streaming Paramount+ divulgou recentemente o trailer da nova série documental De La Calle , que estreia no dia 8 de novembro .

A produção teve sua estreia no Festival de Tribeca 2023 e foi produzida, co-criada e apresentada pelo premiado jornalista Nick Barili . Ao longo da série, Barili conecta a música urbana latina dos Estados Unidos ao Panamá, Porto Rico, Cuba, México, Colômbia, Argentina, Espanha e outros lugares.





A série inclui entrevistas de grandes nomes da música como Fat Joe, N.O.R.E., Residente, Mala Rodríguez, Nicky Jam, Nicki Nicole, Villano Antillano, Sech, Goyo, Nathy Peluso, Santa Fe Klan, Jessie Reyes, Feid, Alemán, Gente De Zona, Aczino, Princess Nokia, Kombilesa Mi, Renato e muito mais.



De La Calle investiga a cena latina para explorar e mapear a evolução da música e das culturas urbanas que desencadearam a revolução musical do rap, reggaeton , bachata, trap latino, cumbia e outros sons que influenciam a música e a cultura de todo o mundo.

Do “gingado” aos temas políticos, passando por histórias de rebelião, Barili interage com músicos, ícones culturais e personagens fascinantes que irão revelar a história da música urbana, a sua história e a sua importância nos dias de hoje.



“Como imigrante de primeira geração que aprendeu a falar inglês através do Hip Hop na Malcolm X Elementary School, cresci abrangendo dois mundos, falando inglês na escola e espanhol em casa” , diz Nick Barili , co-criador e apresentador da produção. “El General e Calle 13 me influenciaram tanto quanto E-40 e Outkast. DE LA CALLE foi criado para explorar como as sementes de rua que inspiraram o Hip Hop também estão presentes em toda a América Latina e Espanha. Ir aos bairros onde se criou O Movimento, conversar com os pioneiros que realmente estiveram lá, compartilhar as histórias de origem das superestrelas de hoje e de amanhã, estou emocionado por ter o Paramount+ e a MTV Entertainment Studios como parceiros para trazer DE LA CALLE ao mundo”.



“Como uma empresa que compartilha histórias globais nos últimos 20 anos, estamos honrados em participar de uma série que amplifica o imenso impacto da música e dos artistas latinos na música e na cultura mainstream” , disse Craig H . Shepherd, EVP na Zero Point Zero Production.



De La Calle tem produção executiva de Nick Barili para Hard Knock TV, Christopher Collins, Lydia Tenaglia, Craig H. Shepherd e Jared Andrukanis para

Zero Point Zero Production , Bruce Gillmer e Amanda Culkowski para MTV Entertainment Studios e Picky Talarico .