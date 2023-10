Foto: Marcos Hermes Ônibus de dois andares que Paul McCartney usou em 1972 vai a leilão





Um ônibus de dois andares que o lendário cantor e compositor Paul McCartney utilizou durante a turnê que realizou em 1972 com os Wings será leiloado no mês de

novembro.

O veículo entrará no leilão intitulado Played, Worn & Tom: Rock 'n' Roll Iconic Guitars And Memorabiliza , organizado pela Julien's Auctions .





Fabricado em 1953 , o ônibus, objeto do leilão, é um Bristol KSW , conhecido como WNO 481 . Nele, McCartney viajou com a sua então esposa Linda McCartney (1941-1998) além dos integrantes do Wings , banda que o célebre cantor fundou após sua saída dos Beatles em 1969, para a turnê Wings Over Europe .

O leilão acontece entre os dias 16 e 18 de novembro e espera-se que o valor

arrecadado no evento para o ônibus esteja entre US$ 200 mil e R$ 300 mil (algo

em torno de R$ 1 milhão a R$ 1,5 milhão no câmbio atual).

O veículo contém obras visuais psicodélicas assinadas por Geoffrey Cleghorn , que também trabalhou com outras bandas lendárias do rock como The Who, The Rolling Stones e Pink Floyd .

Confira: